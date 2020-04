Reitsport und Corona: Ein Pferdeschwanz an Unklarheiten

Reiten oder nicht reiten, diese Frage stellen sich angesichts des schönen Wetters wohl immer mehr Pferdefreunde. Gehemmt werden sie in der Ausübung ihres Hobbys in freier Natur von den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus.

Klar geregelt ist zum Beispiel, dass derzeit in Hallen keine Reit- oder Trainingsstunden stattfinden dürfen. Auch gemeinsame Ausritte mit Trainern sind nicht gestattet. Anders verhält es sich hingegen mit Ausritten, die man alleine unternimmt. Wobei das von Region zu Region unterschiedlich gehandhabt wird.

So kann für Niederösterreich die Frage, ob das Ausreiten in Corona-Zeiten definitiv erlaubt ist oder nicht, nicht so genau beantwortet werden. "Dazu gibt es unterschiedliche Aussagen, je nachdem, wen Sie fragen", sagt dazu etwa Christian Kermer, Vizepräsident des nö. Pferdesportverbandes. Vom Verband habe man die im März publizierten Informationen des Gesundheitsministeriums als Information an alle Betroffenen kommuniziert, dennoch meint Kermer: "Das wird von Region zu Region anders ausgelegt und von Bezirk zu Bezirk anders interpretiert."