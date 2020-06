Reisebus fing im Tunnel Feuer

Verärgert sind die Feuerwehrleute allerdings wegen rücksichtloser Autolenker, die ihren Einsatz behinderten: Die Rettungsgasse habe nicht funktioniert. "Es ist immer wieder das Gleiche. Vor lauter Gier, noch irgendwie weiterzukommen, wird der Weg verstellt", sagt Huber. "Aber für uns kann es sehr wichtig sein, auch nur zwei Minuten früher am Einsatzort zu sein." Bei Alarmfällen in Tunnels rückt die Feuerwehr von zwei Seiten an. "Ein Teil musste dann durch den Tunnel, um zum Bus zu gelangen, aber der Weg war verstellt", ärgert sich Huber. Das könnte für manche Pkw-Lenker ein Nachspiel haben: Wenn zeitlich für die Einsatzkräfte möglich, "werden natürlich Videos gemacht, damit man einen Beweis hat", sagte Huber.

Brandursache dürfte technisches Gebrechen sein.