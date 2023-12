Reihe an Skiunfällen in Tirol forderte vier Verletzte

Der in Obergurgl verletzte 19-jährige Brite wurde hingegen mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen, der mit ihm kollidierte 59-jährige Deutsche wiederum ebenfalls von der Pistenrettung "am Boden" ins Tal transportiert. Den am Gaislachkogel verletzten 68-Jährigen flog ein Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Zams.