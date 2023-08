Rehbock steckte in Brückengeländer fest: Gerettet

Von den Beamten wurde zur Unterstützung die Freiwillige Feuerwehr Eberndorf angefordert. Doch noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnten die Polizisten ein Firmenauto eines Spenglereibetriebes anhalten. Die Mitarbeiter der Firma unterstützten die Beamten sofort fachmännisch. Mithilfe eines akkubetriebenen Fuchsschwanzes wurde ein Stahlstab abgesägt, wodurch der Rehbock unverletzt befreit und in die Freiheit entlassen werden konnte.

Tier liegen gelassen

Mit einer leider weniger erfreulichen Tiergeschichte müssen sich dagegen Polizisten in Moosburg im Bezirk Klagenfurt-Land auseinandersetzen, wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Freitagabend meldete. Dort hat ein vorerst unbekannter Wilderer in der Zeit vom 5. bis zum 11. August im Jagdgebiet der Gemeindejagd von Moosburg einen Rehbock abgeschossen. Der unbekannte Täter erschoss das Tier, ließ aber sowohl den Kadaver als auch die Trophäe liegen.