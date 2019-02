Regierung investiert 45 Millionen Euro in Lawinenschutz

Im Rahmen eines Lawinengipfels trafen sich Nachhaltigkeits- und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger ( ÖVP) und Verteidigungsminister Mario Kunasek am Dienstag mit Experten zum Thema Lawinenschutz. Mit dabei war, neben Vertretern von Bergrettern und Experten des Justizministeriums, auch der Bürgermeister von Galtür. Den Ort traf genau vor 20 Jahren eine nie dagewesene Lawinenkatastrophe. Diese hätte laut Köstinger schon zu vielen Veränderungen geführt. Nachdem es in diesem Winter allein in Tirol 220 Abgänge und in ganz Österreich bis dato 18 Tote gab, sei es an der Zeit weitere Maßnahmen zu setzen. Die Regierung wird deshalb 45 Millionen Euro aus dem Katastrophenfond zur Verfügung stellen.