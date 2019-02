20 Jahre nach der Galtür-Lawine: Die Narben einer Katastrophe

Wieder ist das Wetter so schlecht, dass von außen keine Hilfsmannschaften ins Tal geflogen werden können. Der Hubschrauber, der Jungmann abgesetzt hat, holt bei widrigsten Bedingungen Helfer aus Galtür. Ein kleines Mädchen kann noch lebend geborgen werden. Für sieben weitere Menschen kommt jede Hilfe zu spät.

Erwachsene oder Kinder. Urlauber oder Einheimische. Der weiße Tod macht weder in Valzur noch in Galtür, wo 31 Menschen sterben, einen Unterschied. „Die Bilder, die man gesehen hat, vergisst man nicht so schnell“, sagt Jungmann. Das Erlebte habe er zwar gut aufgearbeitet.„Aber es wird jetzt natürlich wieder wachgerüttelt.“