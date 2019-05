Regierung in "Gefahr": Kickl plant hochkarätige Katastrophenübung

Wie der KURIER in Erfahrung bringen konnte, plant die Bundesregierung unter Federführung von Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ) am 15. Mai eine Katastrophenschutzübung der ganz besonderen Art: Die Bundesregierung selbst wird nämlich im Fokus der Übung stehen. Sogar ein Quartier mit Feldbetten soll bezogen werden. Seitens des Innenministeriums wurde die Übung bestätigt. Zum genauen Ablauf wolle man sich vorerst aber nicht äußern.

Wie wird eine Bundesregierung evakuiert?

Im Katastrophenfall hätte der Innenminister, also derzeit Herbert Kickl, das Kommando. (Der Bundeskanzler kann es aber an sich ziehen). Fällt der Entschluss zur Evakuierung, stehen dem Bundespräsidenten und der Bundesregierung zwei Örtlichkeiten zur Verfügung: Der oberirdische Bunker in der Wiener Stiftskaserne und der Regierungsbunker in St. Johann im Pongau ( Salzburg). Die Führung des Bundesheeres hätte einen anderen Evakuierungspunkt, der sich nahe Schladming ( Steiermark) befindet.

Wesentlich ist im Katastrophenfall (natürlich neben dem Schutz der Bevölkerung, der in diesem Artikel nicht behandelt wird) ein sogenanntes „business continuity management“, also die Handlungsfähigkeit der Regierung aufrecht zu erhalten.