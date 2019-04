Fiktiver Waldbrand: Wie Donauwasser am Cobenzl löscht

Die jungen Ausflügler waren mehrere hundert Meter vom Brandherd entfernt in einem Waldstück von Flammen eingeschlossen worden. Der Pilot des Blackhawk manövrierte den Helikopter so nah wie möglich an die Gruppe heran. Dort seilten sich die Flugretter ab und legten den Eingeschlossenen Rettungsgeschirr an, um sie mit einer Seilwinde in den Blackhawk hieven zu können – was alles reibungslos funktionierte.

Zwar gab es in Wien glücklicherweise noch nie einen vergleichbaren Großbrand, trotzdem sei es laut dem Bereichsdirektor für Sicherheit, Wolfgang Müller, wichtig, auch in Städten auf Waldbrände vorbereitet zu sein: „Das Beispiel Berlin zeigt uns, dass auch Großstädte auf Waldbrände vorbereitet sein müssen. Die Stadt Wien legt sehr großen Wert darauf, dass die Bürger überall in Wien sicher sind, auch im entlegenen Waldgebiet.“ (Anm.: in Berlin hatte im Sommer des Vorjahrs ein großer Waldbrand hunderte Hektar Forst vernichtet)

Auch Feuerwehr-Stadtrat Peter Hanke ( SPÖ) war zur Großübung gekommen und zeigte sich anschließend sehr zufrieden mit der Leistung „seiner“ Leute. Es sei nämlich vor allem wichtig, dass die Zusammenarbeit der verschiedenen Einsatzorganisationen immer wieder geübt werde.