Regen zu Wochenbeginn: Erleichterung für Landwirtschaft

Die Wiesen und Felder sind staubtrocken. Die Pflanzen lassen inzwischen alle Blätter hängen. Und die Landwirte hoffen nach wochenlanger Trockenheit auf Niederschlag. Und der dürfte endlich kommen. Die Meteorologen erwarteten ab Wochenbeginn flächendeckenden Regen. Die Mengen dürften ausreichen, um in der Landwirtschaft für eine zwischenzeitliche Entspannung zu sorgen.

Schon am kommenden Wochenende wird es Regenschauer in Teilen Österreichs geben. Aber dieser beschränkt sich vorerst auf Westösterreich. Am Samstag und Sonntag bleibt es in der Ostregion noch trocken. Nur zwischen Graz und Oberösterreich wird es einzelne Schauer geben.