Regen- und Glatteiswarnung für Mittwoch

Freitag (Silvester) und Samstag (Neujahr) bringen dann keine großen Regenmengen mehr. Im Großteil Österreichs scheint für einige Stunden die Sonne, in den Niederungen können sich zähe Nebelfelder halten.

In der Silvesternacht bläst im Norden und Osten Österreichs starker bis stürmischen Westwind, es wird sehr mild mit Mitternachttemperaturen zwischen fünf und elf Grad (im Süden und Westen: minus zwei bis plus fünf Grad). Mildes Wetter mit Nachmittagstemperaturen über 15 Grad und milde Nächte sind von Ende Dezember bis Anfang Jänner nicht ungewöhnlich, berichtete ZAMG-Klimatologe Alexander Orlik. Dass es genau in der Silvesternacht in einigen Regionen über plus acht Grad hat, gab es in den letzten 35 Jahren acht Mal.