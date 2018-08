Rechts abbiegen bei Rot: Hofer startet nächsten Pilotversuch

Nach den heiß diskutierten Teststrecken auf der Westautobahn (A2), auf denen seit kurzem Tempo 140 erlaubt ist, denkt FP-Verkehrsminister Norbert Hofer bereits an die nächste Änderung im Straßenverkehr: Rechts abbiegen bei Rot soll erlaubt werden, zumindest in einem Pilotversuch. Details zu den Plänen erläutern Hofer sowie Markus Hein, Linzer Stadtrat für Verkehr (FPÖ) und Harald Frey (Institut für Verkehrswissenschaft der TU Wien) in einer Pressekonferenz.

Livestream (ab 9:55 Uhr)