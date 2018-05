Rechte halten Netflix-Serie für Realität: FPÖ Ortsgruppe teilt Posting

Ein großer, bulliger Mann mit etwas dunklerer Hautfarbe steht vor einem vermummten Polizisten vom Sondereinsatzkommando (SEK). Die Gesichter sind einander so nah, dass ihre Nasen sich beinahe berühren, Der Blick des Mannes ist böse. Eine gefährliche Situation.

Das zumindest will Netflix uns glauben machen, denn das Foto stammt vom Dreh einer neuen deutschen Serie des Streaminganbieters: "Dogs of Berlin". Der deutsche Bodybuilder Vittorio Pirbazari hat es im Web geteilt, denn er ist der bullige Kerl, der die Konfrontation in dieser Szene schauspielert. "Immer diese SEK Cops, die sich beim Catering vordrängeln wollen", schreibt Pirbazari.

Eigentlich eine harmlose Sache. Doch für Fake News-Webseiten und rechte bis rechtsextreme Internetuser scheint oft ohne Überprüfung klar: Was man am Foto sieht, das ist ein echter Ausländer oder Flüchtling, der die echte Polizei bedroht. Unzählige Male wurde das Bild in diesem falschen Kontext verbreitet. Düstere Theorien von der Zukunft Europas und der Unterwanderung des Staates werden darunter diskutiert.