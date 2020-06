Rebellischer Polizeijurist wehrt sich gegen Suspendierung

Für Winkler ist es nicht die erste Suspendierung in seiner Polizeikarriere. Im April 2012 war ihm ein Naheverhältnis zur Glücksspielszene unterstellt worden. Er soll in mehreren strittigen Verwaltungsverfahren die Beschlagnahmen von Spielautomaten widerrechtlich aufgehoben haben. Die Suspendierung wurde drei Monate später aufgehoben. Winkler zeigte dann seinerseits Behördenvertreter, darunter Landespolizeikommandant Franz Ruf, an.

Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen in dieser Causa 2013 eingestellt.