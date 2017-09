Raucher auf Tabakmesse angezeigt: Trafikanten über Behörde empört

Zum Rauchverbot in öffentlichen Räumen stellt das Gesundheitsministerium in einem Infoblatt klar: Zutrittsbeschränkungen wie z. B. das Erfordernis einer Eintrittskarte für eine Veranstaltung, nehmen einer Einrichtung nicht den Charakter eines öffentlichen Ortes. Auch Auflagen für den Zutritt zu einem öffentlichen Ort, wie etwa Altersuntergrenzen für den Eintritt in Diskotheken, Bars, Nachtklubs usw., machen einen Ort nicht zu einem nicht-öffentlichen-Ort. D. h. dass auch in diesen Fällen Rauchverbot gilt.

Bis zu einer Novelle des Tabakgesetzes 2008 waren gemeinnützige Veranstaltungen ausgenommen. Seither darf beispielsweise bei Feuerwehr-Zeltfesten auch nicht mehr in geschlossenen Räumen geraucht werden.