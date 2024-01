Nach Raubüberfällen in Tirol: Vier Verdächtige festgenommen

Nach zwei Raubüberfällen im Tiroler Bezirk Kufstein hat die Polizei vier Tatverdächtige, drei Syrer im Alter von 20, 16 und 15 Jahren sowie einen 15-jährigen Deutschen, festgenommen.

Die Verdächtigen sollen in wechselnder Besetzung am 3. Jänner in Kufstein einem 21-jährigen Österreicher mit Faustschlägen einen geringen Geldbetrag geraubt haben. Vier Tage später wurde in Wörgl ein 14-jähriger Einheimischer geohrfeigt und um einen geringen Geldbetrag beraubt.

