Zwei Raser mussten in Tirol Führerschein abgeben

Gleich zwei Raser sind am Donnerstag der Tiroler Polizei mit massiven Geschwindigkeitsüberschreitungen ins Netz gegangen. Auf der Brennerautobahn (A13) in Gries am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) erwischte eine Zivilstreife einen 18-jährigen Deutschen in einer 60 km/h-Zone mit 164 km/h. In Kössen (Bezirk Kitzbühel) war ein 27-jähriger Niederländer statt erlaubter 50 km/h mit 105 km/h unterwegs. Dem Niederländer wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen, hieß es.