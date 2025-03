Ramadan in der Schule: Druck, Herausforderungen und Chancen

Im Schulalltag kommt es während des Ramadans häufig zu Problemen, insbesondere bei Kindern. "Am Sportunterricht teilzunehmen, ohne genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, ist nahezu unmöglich. Wir haben Schwierigkeiten in Bereichen, in denen sich Kinder körperlich verausgaben müssen. Die Konzentrationsfähigkeit lässt im Laufe des Tages massiv nach, und es kommt sogar vor, dass Kinder unterzuckert und extrem müde sind", erklärt Thomas Krebs, Pflichtschullehrervertreter in Wien. Laut Krebs gäbe es jedoch alternative Möglichkeiten des Fastens, wie den Verzicht auf das Handy oder Süßigkeiten.