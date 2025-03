Ramadan: Fastest du noch oder isst du schon?

Aber! So, wie ich den Ramadan wahrnehme, wird nicht über ihn berichtet. Das, was eigentlich im Hintergrund steht, wird von der Gesellschaft gerne in den Vordergrund gestellt und der Ramadan auf Essen und Trinken reduziert. Es sind die vorgefassten Meinungen der Menschen, die wie ein Stein in der Magengrube liegen.

Dabei geht es gar nicht um Selbstbewusstsein oder darum, dass ich mich nicht "traue" zuzugeben, dass ich faste. Es geht eigentlich eher darum, dass der Ramadan für mich – oder besser gesagt für alle fastenden Musliminnen und Muslime – eine Zeit der Introspektion ist. Einen Monat lang beschäftigt man sich mit dem eigenen Charakter, versucht sich in mehr Geduld, Milde und Empathie. Man möchte großzügig sein und vom eigenen finanziellen Privileg etwas abzweigen, um es mit weniger Glücklichen zu teilen. Und nicht zuletzt: Man versucht zu entschleunigen, vom Hamsterrad wegzukommen und möglichst viel gemeinsame Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Es ist ein Intensivkurs in mentaler Stärke , der Fastende die übrigen elf Monate des Jahres im Alltag stützen soll.

Also sprang ich über meinen Schatten und bejahte die Frage meiner Kollegin: Ja, ich werde faste. Mehr sogar, ich schreibe offen darüber, in der Hoffnung, möglichst viele Menschen aufzuklären.

Der frühe Vogel fängt … das Ei

Mein Ramadan-Tag beginnt um vier Uhr. Draußen herrschen Dunkelheit und Stille. Ich mache mir einen Kaffee, koche ein Ei, schneide Obst und setzte mich dann an den Tisch, um das alles in Ruhe zu genießen. Nebenbei höre ich leise Musik und denke darüber nach, wie glücklich ich mich schätzen kann, dass ich in Sicherheit, in den eigenen vier Wänden aufstehen und aus einem gut gefüllten Kühlschrank aussuchen kann, was ich essen will.

An anderen Tagen denke ich darüber nach, wie dankbar ich für meine Familie und meinen Freundeskreis bin. Oder für meine Gesundheit. Alles keine Selbstverständlichkeiten. Diese Morgenroutine (und etwa drei Gläser Wasser) brauche ich für einen guten Tag. Währenddessen schlafen in den Zimmern nebenan mein Ehemann und meine Tochter. Wenn ich meinen Mann nicht wecken würde, würde er weiterschlafen. Nicht aus Faulheit, sondern weil er das Frühstück vor der Dämmerung (Sahur auf Arabisch) nicht braucht.

Bei unserem allerersten gemeinsamen Sahur hatte ich so viel aufgetischt, dass mein Mann glaubte, er hätte bis zum Iftar, also dem Fastenbrechen nach Sonnenuntergang, geschlafen. Ich war schockiert, weil er nur ein Glas Wasser trank und sich wieder hinlegte. Wir lernten an dem Morgen beide, dass jeder den Sahur anders begeht. Ich wecke ihn aber natürlich immer noch täglich (nur nicht, wenn ich meine Regel habe und vom Fasten befreit bin – da ist er auf sich allein gestellt), und auch heute trinkt er ein wenig Wasser und legt sich wieder hin.