Zwischen Verzicht und Konsum: Ramadan erobert die Ladenregale

Am 1. März begann der muslimische Fastenmonat Ramadan . Der Lebensmittelhandel hat den Monat schon lange im Blick und erhöht das Angebot an Datteln im Sortiment ohne groß auf den Ramadan aufmerksam zu machen.

Doch seit wenigen Jahren werben Handelsunternehmen bewusst mit eigenen Kollektionen für den Fastenmonat. So hat der schwedische Möbelriese Ikea anlässlich des Ramadans die GOKVÄLLÅ-Kollektion herausgebracht:

Zu groß ist die Angst vor einem möglichen Shitstorm, etwa jenem der folgte, als Halal-Fleisch in die Regale kam. Geschäfte wie Müller oder Teddy bieten Muslimen auch Ramadan-Kalender (das Pendant zum Adventskalender) oder Ramadan-Dekorationen an.

Geschirr, Laternen, Kissenbezüge, Duftkerzen und Servietten – teils schlicht, teils mit geometrischen Mustern. "Das Feiern des Ramadans gehört für viele unserer Mitarbeiter und Kunden zum Alltag", erklärte Ikea auf Anfrage des KURIER. Das Unternehmen betonte, es sei wichtig gewesen, die spirituelle Bedeutung des Ramadans in den Produkten widerzuspiegeln.

Datteln und Politik

Das steigende Interesse am Fastenmonat wird aber nicht nur positiv gesehen. In sozialen Medien klagen Muslime über das "kommerzielle ausschlachten" des Ramadan. "Vor ein paar Jahren hätte ich mich noch gefreut, wenn ich einen Ramadan-Kalender im Regal gesehen hätte, aber dann habe ich gemerkt, dass das reines Marketing ist. Ramadan wird ins Sortiment aufgenommen, weil sich damit Geld verdienen lässt, nicht weil Muslime von der Gesellschaft akzeptiert werden", meint Menerva Hammad, Lehrerin an einer Wiener Mittelschule.

Supermärkte bieten während des muslimischen Fastenmonats vermehrt Datteln in der Obst- und Gemüseabteilung an. Doch das politische Klima und Wahlergebnisse würden oft eine andere Sprache sprechen.