Railjets sind wieder auf Schiene: Allenverfügbaren Züge wieder unterwegs

Verspätungen halten sich demnach in Grenzen. Auch auf der Südstrecke sind nun wieder verstärkt Railjets im Einsatz. Die Prognose für den 23.12. ist gut, auch die Wetterlage sollte sich ein wenig bessern.

60 Prozent der Railjets waren in der Werkstatt

Anfangs der Woche waren laut Medienberichten zehn Prozent der 60 Railjets in der Werkstatt. Dadurch fielen Züge aus oder Strecken wurden mit älterem Wagen-Material mit weniger Sitzplätzen bedient. Laut ÖBB waren vier Railjets durch die Unwetterschäden in der Werkstatt und ein bis zwei wie sonst auch regelmäßig in Wartung.

➤ Mehr lesen: Südstrecke: Die Railjets fahren wieder wie gewohnt