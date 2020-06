95 falsche Achsen montiert

Über 18 Monate lang wurden in den Hochgeschwindigkeitszügen der ÖBB nicht für Tempo 230 zugelassene Achsen eingebaut. Insgesamt 95 Stück dieser falschen Bauteile sind in dieser Zeit montiert worden. Nach Erscheinen des KURIER-Berichts über diese Sicherheitspanne gaben die ÖBB nun erstmals einen "Formalfehler" zu. "Unsere Techniker sind aber davon ausgegangen, dass ein Einbau der baugleichen Achsen zulässig ist", erklärte Sprecherin Sonja Horner. Aufgefallen war alles bei einer Routinekontrolle am 5. November in der Werkstatt in Wien-Simmering.