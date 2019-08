Raftingunfall: „Ohne Vorbereitung hineinspaziert“

Fahrlässigkeit nimmt zu

Die beiden Männer waren offenbar schlecht ausgerüstet (siehe Infobox), und ihr Boot war für den betreffenden Abschnitt nicht zugelassen. „Es war ein Unfall in der Natur, wie er leider immer wieder passiert“, erklärt Voglstätter im Gespräch mit dem KURIER. „Die Rahmenbedingungen sind nicht richtig eingeschätzt worden.“

Retter würden das mangelnde Problembewusstsein auch in anderen Bereichen immer wieder beklagen. Tatsächlich gab es zuletzt regelmäßig Berichte der Bergrettung, in denen fahrlässiges Verhalten am Berg zu aufwendigen Rettungseinsätzen führte, letztendlich aber meist glimpflich ausging.