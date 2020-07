Räuber blieb, um mit Opfer fernzusehen

Eine 70-jährige Pensionistin wurde in der Nacht auf Dienstag in ihrem Haus in Neunkirchen von einem Einbrecher überrascht. Der Schwarzafrikaner, der auf Bargeld, Schmuck und etwas zu Essen aus war, bedrohte sein Opfer mit einem Hammer. Obwohl er alles von der 70-Jährigen bekam, was er wollte, weigerte sich der Mann, zu gehen. Er blieb noch im Haus – um zu­sammen mit der Frau eine Stunde fernzusehen. Nach dem ungewöhnlichen Raubüberfall hat das nö. Landeskriminalamt ( LKA) die Ermittlungen übernommen.