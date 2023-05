Rätselraten um mögliche Fliegerbombe unter Salzburger Altstadt

"In Bereichen, in denen es Hinweise auf Kriegsrelikte gibt, führen wir Untersuchungen durch, um auzuschließen, dass man während den Bohrungen auf die Objekte stößt", sagt der Sprecher der Firma "S-Link", die die Verlängerung der Lokalbahn plant. Die Bahn soll in dem Bereich, in dem der verdächtige Gegenstand gefunden wurde, künftig unterirdisch geführt werden.

Drei Meter Tiefe

Konkret befindet sich der "größere metallische Gegenstand" in drei Metern Tiefe zwischen der Dreifaltigkeitskirche und der kleinen Grünfläche auf dem Marktplatz. "Wir haben das Objekt gefunden, ob es sich aber tatsächlich um ein Kriegsrelikt handelt, muss erst geklärt werden", sagt der Sprecher. Den Fund habe man der Stadt gemeldet, die sei es auch, die jetzt über das weitere Vorgehen entscheide.