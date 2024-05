Funkstille in Radmer: "Drei" sorgt in steirischem Bergdorf für Ärger

Seit Mitte Mai können Menschen, die einen Vertrag mit "Drei" abgeschlossen haben, in dem obersteirischen Bergdorf (20 km westlich von Eisenerz , 10 km südlich von Hieflau ) mit ihrem Handy nicht mehr telefonieren, surfen, streamen, gamen, chatten, shoppen und bezahlen. Das Funkloch wird vom Unternehmen mit einer technischen Aufrüstung begründet: Das 3G-Netz wurde abgedreht, um das neue 5G-Netz zu installieren.

"Das ist Kundenverarschung"

Bürgermeister Winter hat persönlich nichts gegen technische Verbesserungen. Die Art und Weise, wie die Bewohner und Bewohnerinnen in seinem Ort von "Drei" informiert wurden, ärgert ihn jedoch: "Das ist Kundenverarschung par excellence".

Einer Kundin, so Winter, wurde an einem Mittwoch ein Zweijahres-Vertrag verkauft. Am darauffolgenden Sonntag konnte sie nicht mehr telefonieren. "Kulant" wurde ihr angeboten, ihr Handy aus dem Vertrag herauskaufen zu dürfen.

Nicht vorgewarnt wurden laut Bürgermeister auch die Mitarbeiter von der Müllabfuhr sowie von den Forsttransporten.