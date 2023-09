Radfahrerin in der Steiermark von Zug erfasst: Schwer verletzt

Eine Radfahrerin ist am Donnerstagnachmittag in St. Ruprecht an der Raab (Bezirk Weiz) von einem Zug erfasst und dabei schwer verletzt worden. Die 66-Jährige dürfte mit ihrem E-Bike trotz roter Ampel eine unbeschrankte Eisenbahnkreuzung überquert haben, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Ein Personenzug, der von Gleisdorf kommend in Richtung Bahnhof St. Ruprecht unterwegs war, erfasste die Frau und schleuderte sie zu Boden.

Die Radfahrerin wurde nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen. Der Zugführer und die 17 Fahrgäste im Zug wurden nicht verletzt.