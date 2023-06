"Querulanten": Politik reagiert scharf auf Protest am Brenner

Lokale Behinderungen und Wartezeiten wegen Staus für Dritte seien „keine ausreichende Rechtsgrundlage für die Behörde, einer Versammlung aufzulösen.“ Dass eine Versammlung spontan und nicht wie gesetzlich vorgesehen 48 Stunden vorher gemeldet wird, sei dabei irrelevant. Auch nicht angemeldete Versammlungen müssten - nach der einschlägigen Judikatur - stattfinden dürfen. Gleichzeitig verwies die Polizei aber auf die erfolgten Anzeigen.

Die „Letzte Generation“ hält derzeit eine Protestwoche in Innsbruck ab. Täglich wurden wichtige Verkehrsadern stillgelegt, zum Teil klebten sich die Aktivistinnen und Aktivisten an der Fahrbahn an. Bis Donnerstag waren einschließlich der Aktionen auf der Innbrücke und der Brennerautobahn nun 150 Anzeigen verzeichnet worden, vierzehn waren dabei am Donnerstag dazugekommen, sagte die Polizei.