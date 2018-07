Quälen im Spital: „Es werden mehr Patienten betroffen sein“

Volksanwalt Günther Kräuter erhebt schwere Vorwürfe an die Krankenanstaltengesellschaft (KAGES). Die mutmaßlichen Misshandlungen an der Alterspsychiatrie seien die „Spitze eines Eisbergs, der in einem Meer von Strukturmängeln schwimmt“, kritisierte Kräuter am Wochenende.

Ein Vorwurf, den Drexler nicht gelten lässt. Allein beim Personal liege die Alterspsychiatrie zehn Prozent über den gesetzliche Erfordernissen. Laut Pflegedirektion seien für 109 Betten 23 Ärzte und 84 Pflegekräfte vorhanden; derzeit seien 80 Prozent der Betten belegt. Nachts machen durchschnittlich zwölf Pfleger und zwei Ärzte Dienst. „Diese Vorgabe ist durchaus genug“, versichert Primar Lehofer. „Diese Fälle sind ja auch nicht durch Personalmangel zustande gekommen, sondern durch Überforderung.“