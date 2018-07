Betagte Patienten misshandelt: „Volksanwalt warnt seit Jahren“

Doch genau ein solches ortet Volksanwalt Günther Kräuter, der sich am Samstag zu Wort meldete. „Die Kommission der Volksanwaltschaft hat im LKH Graz am Standort Süd gravierende Missstände festgestellt“, erklärt Kräuter. So ist u. a. von „zu wenig Personal, kaum bezahlten Fortbildungen, vernachlässigtem Deeskalationstraining, ausufernden Nebentätigkeiten der Fachärzte und einer desaströsen baulichen Situation“ die Rede. Diese Missstände seien seit Jahren bekannt. Dass es im Gegenzug zu einer Beschwerde der KAGES an den Nationalratspräsidenten im Bezug auf die unangekündigte Prüftätigkeit der Volksanwaltschaft gekommen ist, sei „bezeichnend“, erklärt Kräuter. In der Beschwerde sei die Befugnis des Expertenteams der Volksanwaltschaft infrage gestellt worden.

Bericht an National- und Bundesrat

In ihrem aktuellen Bericht an den Nationalrat und den Bundesrat weist die Volksanwaltschaft außerdem explizit auf die Gefahr verborgener Gewalt in psychiatrischen Abteilungen hin:

„Schwierige Rahmenbedingungen können auch zu Formen der psychischen Gewalt führen, die sich beispielsweise in Drohungen, Beleidigungen, Kränkungen etc. äußern. Auch kognitive bzw. emotionale, affektive oder seelische Schädigungen können die Folge sein. Gerade im Umgang mit psychisch kranken Menschen, die sich zum Teil gegen ihren Willen in einer psychiatrischen Einrichtung befinden und sich häufig ausgeliefert und hilflos fühlen, sind ein wertschätzender Umgang und Achtsamkeit bei der Wortwahl von besonderer Bedeutung.“

Neue Regelung

Dass die Beschuldigten wieder auf die Abteilung des LKH Graz zurückkehren, schließt Lehofer jedenfalls aus. Es wäre allerdings nicht das erste Mal, dass Pflegekräfte nach Bekanntwerden derartiger Vorwürfe wieder Dienst an Patienten verrichten können. Wie der KURIER berichtete, sollen etwa im Pflegeheim Clementinum im Bezirk St. Pölten Patienten gequält und sexuell missbraucht worden sein. Gegen vier Pfleger wird seit 2016 ermittelt. Zwei von ihnen haben nach ihrer Suspendierung wieder eine Anstellung gefunden. Patientenanwalt Gerald Bachinger hofft, dass ein unlängst im Nationalrat beschlossenes Gesetz so etwas nicht mehr ermöglicht. Denn jetzt könne die Staatsanwaltschaft auch während des Zeitraumes der Ermittlungen Informationen an die berufsrechtlichen Behörden weiterleiten.