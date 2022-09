Prügelei mit Metallstange: Wüste Gewaltszenen in Nachtlokal

Immer und immer wieder holt ein bulliger Mann aus und lässt eine über seinen Kopf geführte Metallstange auf seine am Boden liegenden Kontrahenten niedersausen. Mehrere im Internet kursierende Videos zeigen diese brutalen Szenen, die sich in der Nacht auf Sonntag in einem Nachtlokal im Innsbrucker Gewerbegebiet abgespielt haben sollen.

Die Polizei hatte zunächst berichtet, dass drei Gäste auf fünf Securitys – „auch mit schweren Eisenstangen“ – losgegangen waren. Die Videos zeigen zwar nicht den Anfang der Auseinandersetzung und auch tretende sowie mit Inventar werfende Gäste. Bei dem Mann mit der Metallstange scheint es sich aber um einen Security zu handeln.

Videos in Auswertung

„Die Videos sind uns bekannt und werden ausgewertet“, sagt ein Sprecher der Tiroler Polizei. Es gelte nun, die Beteiligten zu identifizieren und zu befragen. Die Ermittlungen hat das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Innsbruck übernommen.

Ob es sich bei dem Mann mit der Metallstange um einen Sicherheitsmitarbeiter des Lokals handelt, wollte die Polizei während der laufenden Ermittlungen noch nicht bestätigen.

Angezeigt werden vorerst die Delikte Raufhandel und absichtlich schwere Körperverletzung. Bei der Massenschlägerei wurden laut Polizei eine Person schwer und sieben Beteiligte unbestimmten Grades verletzt.

"Wild-West-Szenen"

Entsetzt zeigte sich am Montag der in Innsbruck für die Sicherheit zuständige VP-Vizebürgermeister Johannes Anzengruber: „So eine Gewalteskalation gab es über Jahre in Innsbruck nicht mehr. Diese Wild-West-Szenen haben in unserer Stadt nichts verloren.“

Wer mit Eisenstangen auf Menschen gezielt einschlägt, „der nimmt bewusst in Kauf, dass die Opfer schwerstens verletzt werden oder gar durch diese Verletzungen getötet werden“, so Anzengruber, der auch „die Rolle des Security-Personals bzw. die der Sicherheitsfirma bei dieser Auseinandersetzung“ wissen will.

Unklar ist noch, wie es zu der wüsten Schlägerei gekommen ist und von wem die Aggression ausgegangen ist. Der Streit dürfte aber schon am Eingang begonnen haben, weil die Sicherheitsmitarbeiter drei Männer zunächst nicht ins Lokal lassen wollte. Die Polizei ging vorerst von acht Beteiligten im Alter von 17 bis 49 Jahren aus.

Mehrere Einheiten der Exekutive aus dem Stadtgebiet standen im Einsatz, nachdem die Situation vor Ort sehr chaotisch und unübersichtlich war, wie die Polizei berichtete.