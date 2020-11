Prozess um Zugsunglück im Bezirk Leoben: Lokführer übersah Haltesignale

Aber daran könne er sich nicht mehr erinnern, beteuert der 48-Jährige, der die Bahnstrecke und den betroffenen Bahnhof seit mehr als 20 Jahren befährt. Seine Erinnerung setze erst wieder mit dem Zusammenstoß ein.

Aber er gesteht den Fehler ein, wenn auch sein Verteidiger "das System" mit vor Gericht sehen will: "Es kann nicht so sein, dass man sich an ihm abputzt", kommentiert der Anwalt. Pro Jahr gäbe es 100 gemeldete Signalüberfahrungen.

"Ich möchte einmal einen Staatsanwalt, ein Gericht sehen, das sagt, so ein Unfall ist begünstigt worden durch das Verhalten des Unternehmens." Der Angeklagte hätte nämlich gar keine Zeit gehabt, um auf die Signale zu schauen: So hätte der Tempomat nicht funktioniert am Unglückstag, der Brandmelder sei fälschlich immer wieder angesprungen.

Verfahren eingestellt

Doch die Richterin stellt klar: Darum gehe es hier nicht - sämtliche Ermittlungsverfahren gegen die ÖBB als Verband seien rechtskräftig eingestellt worden. "Das ist Tatsache. Ich kann nicht, darf nicht und werde nicht darüber verhandeln", betont Anzenberger.