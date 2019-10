Prozess gegen radikalen Prediger geht in die letzte Woche

Einige Zeugen noch, ein Sacherverständiger, das soll es dann gewesen sein: Der im September begonnene Prozess gegen sechs Männer - die Führungsriege eines Linzer Moscheevereines sowie ein Prediger - soll diese Woche in Graz beendet werden. Den Angeklagten wird unter anderem vorgeworfen, junge Männer für den Dschihad radikalisiert zu haben. Einige sollen laut Staatsanwalt tatsächlich nach Syrien gegangen - und für das Terrorregime des Islamischen Staates gekämpft haben - und gestorben sein.

Sie alle sollen zum Kreis eines anderen berüchtigten Predigers gehören, Mirsad O., 37. Er wurde bereits rechtskräftig zu 20 Jahren Haft verurteilt, am Dienstag ist er als Zeuge geladen. Doch so weit O. in seinem eigenen Verfahren ausholte, so schweigsam ist er jetzt.

Ob er die Angeklagten, vor allem den Prediger aus Linz kenne, will die Richterin erfahren. "Jetzt schon. Vorher nicht", antwortet O., der vom selben Ankläger in seinem eigenen Prozess als "Vordenker der radikal-islamistischen Szene in Österreich" bezeichnet wurde. Nach zehn Minuten ist der wenig erhellende Kurzauftritt O.s im Gericht auch schon wieder vorbei.