Prozess gegen mutmaßliche Schlepper in Linz gestartet

Zwei Rollwagen werden in den Gerichtssaal am Linzer Landesgericht geschoben. Stapelweise liegen Akten darauf. Nach der Reihe werden sie in das Regal geschlichtet, das extra für diesen Fall hinter dem Richter aufgestellt wurde. Am anderen Ende des Gerichtssaals nehmen derweil die Angeklagten – teilweise in Handschellen – Platz. 13 an der Zahl.

Es ist der erste Verhandlungstag des Schlepper-Prozesses in Linz. Eigentlich sollten 14 wegen mutmaßlicher Schlepperei und krimineller Vereinigung vor den Richter treten. Einer schied aus.

Zwischen 23 und 46 Jahre sind die Angeklagten alt. Sie alle lebten zuletzt in Oberösterreich oder Wien. Mit einer Ausnahme besitzen sie die irakische Staatsbürgerschaft. Einer ist Brite und hat einen Lebensmittelhandel in Wien. Er sei laut Staatsanwalt die „gemeinsame Klammer“ in dem „komplexen“ Fall.

Anonymer Hinweis

Schon allein die Aufnahme der Personalien dauert etwa zwei Stunden – die meisten brauchten einen Dolmetscher. Danach begann der Staatsanwalt mit seinen Ausführungen. Die Angeklagten hätten „in unterschiedlicher Zusammensetzung und Intensität“ die vorgeworfenen Straftaten begangen.

Anfang April 2019 wurden die Ermittlungen aufgenommen. Grund dafür sei ein anonymer Hinweisgeber gewesen. Dieser hätte geschildert, wie Flüchtlinge über die Grenze gebracht wurden: Kurz vor der Grenze hätte man die Flüchtlinge aussteigen lassen. Zu Fuß hätten diese die grüne Grenze überquert. Danach wurden sie wieder abgeholt.