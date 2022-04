Proteste vor Österreichs Botschaft in Kiew

Eine Gruppe von ukrainischen Umweltschützern hat am Dienstag vor der österreichischen Botschaft in Kiew für ein Öl- und Gasembargo gegen Russland protestiert. Die österreichische Regierung dürfe nicht weiter zu den Blockierern des auf EU-Ebene diskutierten Öl-Embargos gehören, forderten die Klimaschützer nach Angaben von Greenpeace Österreich. Die Aktivisten nähmen dabei Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) persönlich in die Verantwortung.