Protest gegen 380-kV-Leitung: Polizei trägt Demonstranten weg

Die Proteste gegen den Bau der 380-kV-Leitung in Salzburg sind neuerlich eskaliert. Zum zweiten Mal blockierten Demonstranten gegen den Bau der Stromleitung am Dienstag in der Gemeinde Koppl die Zufahrtsstraße zu einer Baustelle.

Am Montag beließen es die Beamten noch bei eindringlichen Appellen, am Dienstag löste die Polizei die Demonstration schließlich auf und trug rund 25 Demonstranten weg.