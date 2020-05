Prostituierte: Zwang, Armut, Freiwilligkeit

Schweden

Insind heute 93 Prozent der Frauen für die Abschaffung der– und 75 Prozent der Männer! Das Land hat mit der Bestrafung der Freier sehr gute Erfahrungen gemacht. Sie verhaften meist kurz hintereinander den Freier und dann den Zuhälter, der kassieren kommt. Und den Frauen bieten sie Beratung und Ausstiegshilfen an. Der Gedanke dahinter ist, dass der Freier ja überhaupt erst den Markt schafft. Ohne Freier keine. Menschen, die heutzutage mit Elfenbein handeln bzw. es kaufen, werden selbstverständlich bestraft – um die Elefanten zu schützen. Warum sollte man also Frauen nicht mindestens ebenso schützen wie Elefanten?

Und würden 1500 Euro Strafe, diese Strafhöhe ist in Frankreich vorgesehen, wirklich die Männer abschrecken zu einer Prostituierten zu gehen?

Ja, ich denke, 1500 Euro – und bei Wiederholung das Doppelte – das tut schon weh. Noch mehr weh tut vermutlich der Brief, der dem Freier nach Hause geschickt wird – da staunt die Freundin oder Ehefrau.

In Ihrem neuen Buch „ Prostitution – Ein deutscher Skandal“ behaupten Sie, Deutschland entwickelte sich zur Drehscheibe des Frauenhandels in Europa. Wie konnte es dazu kommen?

Deutschland ist heute ein Einreiseland für Sextouristen! Nirgendwo in Westeuropa kriegen Männer die Frauen so billig wie in Deutschland. Das verdanken wir der Liberalisierung der rotgrünen Regierung im Jahr 2002. Die sollte angeblich den Prostituierten nutzen, es profitieren jedoch nur die Menschenhändler und Zuhälter.

Für Ihr neues Buch haben Sie und die EMMA-Redakteurinnen im Rotlicht-Milieu intensiv recherchiert. Was ist das Motiv der Männer sich Frauen zu kaufen?

Die eigenen emanzipierten Frauen sind ihnen oft zu anstrengend. Sie haben keinen Bock auf Gespräche. Vielen geht es auch um Macht. Macht über die Frauen finden sie geil.

In Wien versucht man den Straßenstrich zu verbieten. Prostituierte dürfen nicht mehr in bewohnten Gebieten – also nur mehr in Industriegebieten, bei Tankstellen auf der Autobahnabfahrt – anschaffen. In Zürich werden nun neuerdings Sexboxen getestet. Was halten Sie von diesen Lösungen? Ist das nicht nur eine räumliche Verdrängung des Problems??

Zum einen löst es natürlich nicht das Problem, indem man die Prostitution unsichtbar macht. Zum anderen hören wir jedoch von der Polizei, dass der Straßenstrich und die „Lovemobile“, diese vergammelten Wohnwagen am Straßenrand, das Gefährlichste sind für die Frauen. Sie sind isoliert, niemand kennt sie, es gibt keine Gesundheitskontrollen etc. Und sie sind der Gewalt der marodierenden Zuhälterbanden ausgeliefert, die heute häufig aus Osteuropa kommen. Und was die Sexboxen angeht: Die sind ja wie Besamungsboxen für Kühe. Wirklich menschenunwürdig.

Die meisten Prostituierten kommen heute aus Osteuropa. Warum gehen gerade diese Frauen anschaffen?

Das hat was mit Armut zu tun. Und einem relativ ungebrochenen Patriarchat. So manche wird ja auch von der eigenen Familie zum Anschaffen geschickt.

Wie schwer ist der Ausstieg für eine Prostituierte aus dem Rotlichtmilieu?

Sehr sehr schwer. Für die Ausländerinnen, die weder die Sprache noch ihre Rechte kennen, ist der Ausstieg fast unmöglich. Aber auch einheimische Frauen kommen aus diesem Teufelskreis kaum raus. Prostitution gilt ja heutzutage als „normale Dienstleistung“. Und es gibt kaum Ausstiegshilfen. Das gehört zum Dringendsten, was wir fordern: Beratung und Ausstiegshilfen für die Frauen!

Es taucht immer wieder der Mythos auf, dass Frauen existieren, die freiwillig und gerne Prostituierte sind. Haben Sie jemals eine solche Frau im Zuge Ihrer Recherchen für das neue Buch kennengelernt?

Reden Sie von diesem Dutzend der immer wieder selben Frauen, die seit Jahren in Talkshows sitzen und sagen, wie schön die Prostitution ist: Ich frage mich schon lange, was deren Haupteinnahmequelle ist – die eigene Prostitution oder die Propaganda für die Profiteure der Prostitution. Denn hier geht es ja um sehr viel Geld. Die Gewerkschaft „ ver.di“ schätzt den Jahresumsatz der Sexindustrie allein in Deutschland im Jahr auf mindestens 14,5 Milliarden Euro. – Aber in der Tat, wir kennen auch ein paar sogenannte „freiwillige“ Prostituierte. Die reden allerdings unter vier Augen ganz anders als in der Öffentlichkeit. Sie sind meist seelisch kaputt, ihre Sexualität ist zerstört, und ihr Vertrauen in die Männer sowieso. Sehr häufig sind sie auch als Kind missbraucht worden – da war der erste Schritt in die Prostitution nicht mehr groß.

Früher gab es einen florierenden Sextourismus nach Asien, damit Männer ihr Sex-Fantasien ausleben können. Davon hört man nicht mehr viel. Was hat sich geändert in der Szene?

Das Problem sind sowohl die Zuhältergesetze wie auch die Verharmlosung der Prostitution. Prostitution, das kann man gar nicht deutlich genug sagen, ist eben kein „Beruf wie jeder andere“, und ein Mensch ist keine Ware. Prostitution ist ein Verstoß gegen die Menschenwürde – die der Frauen wie die der Männer.

Wie würde Welt ohne Prostitution ausschauen?

Das wäre eine wirklich gleichberechtigte Welt. Eine Welt, in der es für Männer wie Frauen undenkbar ist, dass ein Mensch für einen Schein das Recht hat, den Körper und die Seele eines anderen zu benutzen. Es wäre eine wirklich humane Welt. Und die sollten wir anstreben – auch wenn sie nicht für morgen ist.