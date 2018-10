Prostituierte auf Jobsuche: Vom Bordell zum Würstelstand

Sandra ist seit Jahren Stammgast. Hier hat sie Unterstützung gefunden, als sie weg wollte. Als der Punkt erreicht war, an dem sie nicht mehr konnte. „Ein Stalker, ein korrupter Polizist und ein neues Leben. Deshalb“, erklärt sie ihre Gründe. Die Frau mit den blonden, kurzen Haaren hat neu angefangen. Mit viel Selbstwillen, wie sie betont. Sandra strahlt eine gewisse Härte aus – das Leben hat sie geformt.

20.000 Euro. Diesen Schuldenberg hat ihr der letzte Freund hinterlassen. Allein kann sie den mit ihrem Gehalt vom Würstelstand nicht abbauen. Aber Sandra hat Glück. Sie hat einen neuen Lebensgefährten gefunden. Einen, der einen Job hat und ihr hilft. Sie ist stolz darauf. „Er weiß, was ich gemacht hab. Und er weiß, dass ich es nur fürs Geld gemacht habe.“ Auch ihr Chef kennt ihre Geschichte. Nachteile habe ihr das keine gebracht. „Er hat Respekt vor mir“, meint sie.

Eva van Rahden leitet das Beratungszentrum für Sexarbeiterinnen. Und sie kennt die Stärken der Frauen. „Sie haben Empathie, Menschenkenntnis und auch ein gewisses Verkaufstalent.“ Doch der Job „Prostituierte“ ist im Lebenslauf kein Pluspunkt. „Sexarbeiterinnen werden noch immer extrem stigmatisiert. Deshalb sind wir dann bei der Umschreibung der Tätigkeit sehr kreativ.“

Dennoch sind es meistens niedrig qualifizierte Jobs, in denen sie Fuß fassen können. In der Reinigung, als Küchen- oder Heimhilfe. „Das kann zum Problem werden. Denn wenn sie wenig verdienen, gehen sie eher wieder zurück in die Sexarbeit.“

Magdalena (Name geändert, Anm.) arbeitet aktuell in der Küche eines Pflegeheimes. „Ich habe nicht gerne als Prostituierte gearbeitet“, sagt die 48-Jährige. 20 Jahre lang verdiente sie ihr Geld in Etablissements und auf der Straße. Vier oder fünf Anläufe hat sie benötigt, um dieses Leben hinter sich zu lassen. „Ich habe 40 Lebensläufe verschickt. Und keine einzige Antwort ist gekommen“, erinnert sie sich.