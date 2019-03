Promi-Detektiv Walter Penk-Lipovsky starb durch zwei Schüsse

Er war der Doyen der Wiener Berufsdetektive, durch seine Schule sind viele erfolgreiche Privatermittler gegangen. Laut heute.at ist Walter Penk-Lipovsky an Sonntagabend durch zwei Schüsse aus einer Faustfeuerwaffe gestorben. Er wurde in seinem Büro in der Wiener Herrengasse, genau gegenüber des Innenministeriums, von der Polizei aufgefunden. Penk-Lipovsky war ein großer Geschichtenerzähler, seine Vorliebe für historische Waffen zeigte sich schon im Vorzimmers seines Büros in Form von zwei Maschinengewehren aus dem Ersten Weltkrieg. Und der Top-Detektiv war auch eine großer Hundefreund. Beruflich machte er immer wieder als Promi-Bodyguard Schlagzeilen und bildete Personenschutz-Nachwuchs in seiner Detektiv-Akademie aus.

Was heute in Vergessenheit geraten ist: Penk-Lipovsky war als einer der ersten am Kriminalfall Lucona um Udo Proksch dran.

Sein Werdegang

Penk-Lipovsky wurde 1939 in Wien geboren. "Nach seiner Matura ging er nach Hamburg-Blankensee, absolvierte die Marineschule und fuhr für drei Jahre zur See. Kurz darauf erhielt Penk-Lipovsky das Ford-Stipendium, zog nach Toronto und machte dort seinen Bachelor in Kriminologie sowie den Master in Europäischer Zeitgeschichte. Anschließend besuchte er ein Trainee-Programm und reiste durch unterschiedliche Länder, 1973 entschloss er sich, schließlich die Detektivprüfung abzulegen", heißt es auf der Homepage

Und weiter heißt es: "Er gründete das Detektivbüro in 1010 Wien und leitet dieses bis heute. Zu seinen Mitarbeitern zählen sechs ausgebildete Detektive und zwei Sekretärinnen. Trotz der fast 50 Berufsjahre ist Walter Penk-Lipovsky nach wie vor auch selbst als Detektiv aktiv. Traditionelle Werte und feste Prioritäten sind das Kennzeichen seines Unternehmens. Dank seiner langjährigen Erfahrung, einer beinahe unüberschaubaren Anzahl an Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen sowie zahlreichen In- und Auslandseinsätzen ist Walter Penk-Lipovsky bis heute einer der erfolgreichsten Detektive Österreichs."