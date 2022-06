Priester soll Kinderpornos verschickt haben: Ermittlungen laufen

Derzeit ermittelt das Landeskriminalamt Steiermark gegen einen Ordenspriester wegen Kinderpornografie. Der Mann soll die Taten in der Steiermark begangen haben, wo er bis Herbst 2021 in der Diözese Graz-Seckau eingesetzt war. Mittlerweile lebt er in Oberösterreich. Zuständig ist dennoch die Staatsanwaltschaft Graz, bestätigte Christian Kroschl, Sprecher der Anklagebehörde, einen Bericht der Kronen Zeitung. Laut Kroschl sei noch nicht das ganze Material ausgewertet.

Der Seelsorger soll pornografische Darstellungen von Minderjährigen besessen und zumindest sechs Bilder auch weitergegeben haben, so der derzeitige Vorwurf. Auf seine Spur kamen die Ermittler über einen Hinweis des US-amerikanischen „National Center for Missing & Exploited Children“ („Nationales Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder“). Dort hatte ein Mitarbeiter im Sommer 2021 Fotos und Videos entdeckt, die über den Facebook-Messenger geteilt wurden. Die IP-Adresse des Priesters wurde von der Polizei ausgeforscht.