Preßgasse: Sieben Mieter fordern nach Gasexplosion Schadenersatz

Bewohner aus 30 Wohnungen haben bei der Gasexplosion in der Preßgasse im Juni ihr Zuhause verloren. Aber damit nicht genug, beklagten einige in den Tagen nach dem Unglück, dass Wiener Wohnen bzw. die von der Hausverwaltung engagierte Abbruchfirma sorglos Inventar entsorgt habe. Sieben Mieter lassen sich jetzt von Rechtsanwalt Wolfgang Maier vertreten. „Meine Mandanten sagen, dass zu wenig aus ihren Wohnungen gerettet wurde. Wir beziffern gerade den dadurch entstandenen Schaden.“ Dieses Aufforderungsschreiben wird mit der Hoffnung auf eine außergerichtliche Lösung an die Stadt geschickt. Sonst wolle man klagen.