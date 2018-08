Das Comeback der toten Künstler: Hightech on Stage

„Wissen und Entertainment vermitteln“, das ist für Rahofer in seinen Projekten der Ansatz. Hilfsmittel dafür sind neueste Technologien. „Vor drei Jahren begannen wir uns intensiv mit Virtual Reality zu beschäftigen “, erzählt er. Herausgekommen ist dabei „Virtual Reality Adventures – Go beyond Reality“, das eigens für ein Entertainment Center am Las Vegas Boulevard „The Strip“ entwickelt wurde. „Das ist ein bisserl wie eine Geisterbahnfahrt“ sagt Rahofer schmunzelnd. Einige Minuten lang kann man mittels einer Virtual-Reality Brille in andere Welten eintauchen. Etwa als Superman über Las Vegas fliegen, einen Balanceakt in schwindelerregenden Höhen überstehen oder aus einem mit Spinnen übersäten Horrorhaus herausfinden.

Das Projekt wurde mit Österreichs wichtigstem Unternehmensberatungs- und IT-Preis geehrt, dem Constantinus Award der österreichischen Wirtschaftskammer. Sein Projekt ist damit auch automatisch für den Staatspreis des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft nominiert. „Das ist sozusagen der Oskar der IT-Branche und es ist schön, dass die Arbeit auch in Österreich geschätzt wird.“