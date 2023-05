Polizist tötete Kollegen bei Übung: "Irgendwo ist der Teufel gesessen"

"Das ist einer der schiarchsten Akte, die ich je in dem Haus verhandelt habe", kommentiert Richter Andreas Rom gleich am Beginn der Verhandlung. "Irgendwo bei euch im Haus ist der Teufel gesessen - und hat gewartet, dass was passiert."

"Selbstverständlich" schuldig

Gleich darauf sagt der Angeklagte, er fühle sich "selbstverständlich" schuldig: Der 40-jährige Steirer hat im September bei einer Übung einen jüngeren Kollegen erschossen, weil er seine scharfe Waffe nicht gegen eine Trainingswaffe getauscht hat. Das 27-jährige Opfer starb im Trainingsraum der Landespolizeidirektion Steiermark.

