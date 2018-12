Polizist bestahl Bankräuber und seine Kollegen

Auch der USB-Stick einer Frau, die diesen in ihrer Handtasche bei einer Tankstelle verloren hatte, tauchte wieder auf. Die Leiter der Dienststelle stand im Garten des Polizisten. Diese will der Mann aber am Flohmarkt gekauft haben – offenbar mit der gleichen Beschädigung wie jene am Wachzimmer.

Der Beamte saß sogar einige Zeit in Untersuchungshaft, erhielt am Ende (rechtskräftig) fünfzehn Monate bedingte Haft. Die Disziplinarkommission beschloss die Auflösung des Dienstverhältnisses. Das ist die Höchststrafe im Disziplinarrecht.