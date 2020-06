Österreich als Mode-Vorbild der Bayern

Wer befürchtet, die deutschen Nachbarn haben sich einfach so am österreichischen Vorbild bedient, der irrt. Das Gegenteil ist der Fall. Am 17. März schickte Österreich eine ganze Delegation an Bekleidungsexperten nach München, um den Deutschen die heimische Kollektion schmackhaft zu machen. Texiltechnische und polizeifachliche Experten gaben dann grünes Licht für den Probeversuch mit den österreichischen Modellen.

Da sich die Bayern in Sachen Strickjacke nicht ganz sicher waren, stellen die Österreicher jetzt sogar einen Prototyp zur Verfügung, um im Trageversuch auch mit den Strickjacken punkten zu können. Was Österreich davon hat, wollte am Montag keiner der Verantwortlichen verraten. Weder in Bayern noch in Wien konnte man Auskunft darüber geben, was für Österreich dabei herausspringt. Laut dem Innenminister des Freistaats wird die Umrüstung an die 30 Millionen Euro kosten.

Sollten die Uniformen nach der eingehenden Prüfung passen, stellt sich dann nur noch die Farben-Frage: Dunkelblau oder doch das in Bayern seit 1972 verwendete moosgrün – laut Bayerns Innenministerium muss darüber noch diskutiert werden.