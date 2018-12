Polizeisystem seit Donnerstag in Österreich ausgefallen

Das Innenministerium bestätigt am Freitag auf Anfrage die derzeitige Panne. „Das PAD-System ist aufgrund eines technischen Defekts in der Hardware seit gestern kurz vor Mittag in ganz Österreich ausgefallen. Derzeit wird fieberhaft an der Behebung des Problems gearbeitet und man ist zuversichtlich, dies in Kürze behoben zu haben“, sagt Sprecher Christoph Pölzl.

"Der Defekt hat keine Auswirkungen auf die bestehenden Daten, die bereits eingegeben wurden. Auch sind diese in keiner Weise gefährdet. Personen- und Sachenfahndungen etc., die beispielsweise über das PAD in die Datenbanken eingespielt werden, können dennoch ins System eingespeichert werden", heißt es weiter. Für die Dauer des Ausfalls wurden laut Pölzl für die Beamten Formulare bereitgestellt, die dann „nachträglich ins PAD übertragen werden“.