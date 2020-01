Polizeipferde traben in Hofreitschule

Es ist das vermutlich letzte Kapitel in der langen Posse um die berittene Polizei. Ihre letzten Tage im Staatsdienst bestreiten neun Wallache der Reiterstaffel Schulter an Schulter mit Österreichs bekanntesten Pferden – den Lipizzanern der Spanischen Hofreitschule. Die Polizeipferde werden bis zu ihrem Verkauf im Lipizzaner-Ausbildungs- und Trainingszentrum Heldenberg im Bezirk Hollabrunn untergebracht. Um Kosten zu sparen, soll das vom Bundesheer angemietete Polizei-Reitzentrum in der Militärakademie Wiener Neustadt so schnell wie möglich aufgelöst werden.

Am Sonntag war es für die ersten Tiere der Kavallerie soweit: Im Beisein der für die Hofreitschule zuständigen Ministerin Elisabeth Köstinger ( ÖVP) und Geschäftsführerin Sonja Klima wurden die Polizeiwallache am Heldenberg feierlich in Empfang genommen. Mit 81 Pferdeboxen und Nebenräumen bieten die Stallungen ideale Voraussetzungen als Ausweichquartier. Durch ständige Aus- und Umbauten ist aus dem seinerzeitigen Sommerquartier der Lipizzaner mittlerweile ein voll funktionierendes Trainingszentrum geworden. Der Heldenberg ist neben der Spanischen Hofreitschule in Wien die Ausbildungsstätte für die Junghengste.