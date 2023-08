Polizeieinsatz nach Schüssen aus Schreckschusspistolen in Graz

Mehrere Schüsse in einem Supermarkt in Graz haben Montagabend zu einem Großeinsatz der Polizei geführt: Sämtliche verfügbare Streifen waren gegen 17 Uhr zu dem Geschäft gerast, doch der Schütze war bereits verschwunden. Zeugenangaben hatten zunächst zu drei Jugendlichen geführt, die wiederum einen 18-Jährigen nannten, der die Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben haben soll. Der junge Mann wurde wegen gefährlicher Drohung angezeigt, hieß es am Dienstag.

Mehrere Zeugen hatten der Polizei gegen 17 Uhr Schüsse im Bereich des Supermarkts in der Wiener Straße gemeldet. Der mutmaßliche Schütze soll danach die Flucht ergriffen haben, waren die ersten Angaben. Nachdem mehrere Streifen am Tatort eintrafen, war vom Verdächtigen nichts mehr zu sehen. Doch Personenbeschreibungen führten die Polizisten zu den drei Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren. Die beiden Rumänen und ein Österreicher, sie leben in Graz und Umgebung, waren noch in der Nähe des Supermarkts und sagten den Ermittlern, dass ein Bekannter sie mit einer Schreckschusspistole bedroht und auch auf sie geschossen habe.

