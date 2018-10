Polizei: Kickls Umbau beginnt

Neben den neuen Einheiten (berittene Polizei, Puma) dürfte auch eine Reform der Kriminalpolizei ins Haus stehen. Vor allem in Wien wurde zuletzt immer wieder von Plänen berichtet, so genannte Schwerpunkt-Kommissariate zu bilden. So könnte es etwa eine eigene Dienststelle für Einbruch geben, von der aus dann die gesamte Bundeshauptstadt betreut wird. Bisher sind diese über mehrere Bezirke verteilt. Doch innerhalb der Polizei gibt es Bedenken, ob so ein Umbau tatsächlich effektiv wäre.

In manchen Bundesländern wird auch ein Umbau der Spitzen in den Landespolizeidirektionen erwartet. Konkrete Pläne sind bisher noch nicht bekannt. Käme es aber dazu, dann wäre das tatsächlich eine Reform in der Größenordnung der Zusammenlegung von Polizei und Gendarmerie durch Ernst Strasser.

Nach der E-Mail-Affäre könnte das Innenressort auch einen neuen Ressortsprecher bekommen – auf Nachfrage wird das aber (noch) entschieden dementiert.