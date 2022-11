Polizei in Villach ermittelt nach mehreren Böller-Würfen

Die Polizei in Villach ermittelt nach mehreren Zwischenfällen in den vergangenen Tagen, bei denen Jugendliche Böller und bengalische Feuer in Menschenmengen geworfen hatten. Erst am Samstagabend hatte eine Gruppe von fünf Jugendlichen am Hauptplatz für Wirbel gesorgt: Einer von ihnen, ein 16-jähriger Afghane, warf einen pyrotechnischen Gegenstand in eine Gruppe von Besuchern des Villacher Advents. Daraufhin flüchteten die Jugendlichen.

Vorerst war nichts über Verletzte durch den Vorfall bekannt, die Polizei konnte die Namen der beteiligten Jugendlichen in Erfahrung bringen. In den vergangenen Tagen hatte es mehrere Anzeigen wegen ähnlicher Vorfälle gegeben, die Polizei rief Zeugen auf, sich zu melden.