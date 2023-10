Polizei in Kärnten fahndet nach dieser Frau

Bereits am 22. Juli gegen 11:00 Uhr wurde einer 62-jährigen Frau in einem Supermarkt in Villach die Handtasche gestohlen. In weiterer Folge verwendete eine bislang unbekannte Täterin die gestohlene Kreditkarte des Opfers in einem Sportgeschäft zum Kauf von Waren im Wert von mehreren hundert Euro und führte mit der gestohlenen Kreditkarte in einer Bankfiliale eine Bargeldbehebung von mehreren hundert Euro durch.